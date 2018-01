CHELSEA, CONTE: "SANCHEZ? UN GRANDE, SA QUANTO LO AMMIRO"

12 gennaio 2018

A margine della conferenza pre-Leicester, Antonio Conte ha parlato anche delle possibili mosse di mercato del Chelsea: "La società conosce bene la mia opinione, se ci sia bisogno o meno di migliorare la rosa dal punto di vista numerico, poi l’ultima parola spetta al club. La mia chiacchierata con Alexis Sanchez? E' un grande giocatore, alla mia prima stagione alla Juve abbiamo cercato di prenderlo dall’Udinese ma è andato al Barcellona. Conosce bene la mia ammirazione nei suoi confronti e gliel'ho ribadita. Non si è parlato di altro. Non so dove andrà, dovete chiederlo a lui e all’Arsenal. Se il Manchester City lo vuole, ha i soldi per comprarlo. Sarebbe un buon investimento, in altre condizioni costerebbe 80-90 milioni”.