CHELSEA, CONTE: "MERCATO? NON MI ASPETTO NULLA"

20 agosto 2017

"Mercato? Sinceramente non mi aspetto niente, sono concentrato sul lavoro quotidiano per migliorare i ragazzi: oggi per esempio hanno giocato i nuovi, nonostante non siano al 100 per cento. L'importante è pensare ad abbassare la testa e pedalare, poi se ne arriva uno, cinque o nessuno, noi dobbiamo continuare pensare a fare il nostro dovere": così Antonio, Conte, tecnico del Chelsea dopo la vittoria sul Tottenham a proposito di possibili rinforzi.