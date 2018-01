CHELSEA-CONTE, DIVORZIO SENZA SCONTI

30 gennaio 2018

Con ogni probabilità non allenerà il Chelsea la prossima stagione, ma Antonio Conte non ha alcuna intenzione di dimettersi. Secondo il Sun il tecnico italiano - ormai certo del divorzio dai Blues - non concederà sconti al club inglese. Così nonostante la separazione al termine dell'attuale stagione appaia scontata, Conte intende rivendicare i pagamenti fino al termine del contratto (2019): 10,5 milioni di euro. Nel suo futuro ci sono il ritorno in Nazionale e il Psg, ma anche il Real Madrid. Per la panchina del Chelsea il nome più gettonato è quello di Luis Enrique, attualmente fermo.