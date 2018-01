CHELSEA, CONTE: "CONTENTO DI CHI HO E DI CHI ARRIVERA'"

26 gennaio 2018

Antonio Conte non sembra voler continuare a chiedere rinforzi per il suo Chelsea. "Se ci saranno novità sul mercato, continuo a ribadirlo, sarà la società a informare tutti. Io sono felice di lavorare qui con questi giocatori. Sono felice dei miei uomini e lo sarò anche se ne dovessero arrivare di nuovi. Come ho detto qualche giorno fa, il mio compito principale è quello di migliorare i giocatori a mia disposizione. Ho solo sottolineato che una rosa così ristretta con tanti impegni non mi fa stare tranquillo", ha chiarito.