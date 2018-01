CHELSEA, CONTE: "BARKLEY? BUON PROSPETTO"

5 gennaio 2018

"Il mercato non è il mio lavoro. Il club cercherà di fare il meglio per questa squadra, per cercare di migliorarla". Così Antonio Conte, che ha poi confermato, anche se non ufficialmente, il possibile arrivo del centrocampista Ross Barkley dall'Everton. "Se c'è una notizia, il club vi informerà. Questo è il modo giusto - ha glissato Conte - . Stiamo parlando di un giocatore inglese, un giovane che ha buone prospettive per il Chelsea. Penso che il club abbia deciso per questo investimento anche per il suo contratto. Credo sia una buona occasione per il club. Di sicuro lui è un buon prospetto".