CHELSEA-CONTE, ARIA D'ADDIO

2 febbraio 2018

E' sempre più gelo in casa Chelsea, dove i rapporti tra Antonio Conte e la dirigenza sono ogni giorno più complicati a causa di un mercato che non ha mai soddisfatto il tecnico. Ora, inoltre, iniziano a non arrivare anche i risultati, visto che dopo il k.o. casalingo contro il Bournemouth i Blues sono terzi con il Liverpool, a -18 dalla vetta e soltanto a +2 sul Tottenham. In Inghilterra sono certi che per l'addio sia solo questione di tempo, magari di giorni. Al posto di Conte è pronto Luis Enrique.