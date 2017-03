CHELSEA, BATSHUAYI IN USCITA: BELOTTI IL PRIMO NOME PER SOSTITUIRLO

1 marzo 2017

Dopo la deludente stagione in maglia Blues, Michy Batshuayi potrebbe già lasciare il Chelsea. L'attaccante arrivato dal Marsiglia la scorsa estate per 39 milioni di euro, non ha mai convinto pienamente Antonio Conte, che farebbe a meno di lui senza problemi. Il club londinese vorrebbe incassare dalla sua cessione più o meno quanto speso per strapparlo alla concorrenza di Tottenham e West Ham, soldi che andrebbero subito reinvestiti per il sostituto. Il nome più caldo è quello di Andrea Belotti del Torino, per cui l'ex tecnico della Juventus stravede. Le alternative sono Alexis Sanchez e Fernando Llorente. Lo scrive il quotidiano britannico Sun.