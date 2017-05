CHELSEA: 80 MILIONI PER NAINGGOLAN E RUDIGER

8 maggio 2017

Il Chelsea sta già pianificando la prossima stagione con il ritorno in Champions League. Secondo il Sun, Chelsea sarebbe pronto a tornare alla carica per due suoi pupilli: Radja Nainggolan e Antonio Rudiger. Per il centrocampista belga e il difensore tedesco, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto la bellezza di 80 milioni di euro.