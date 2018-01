Cesare Prandelli esonerato anche dall'Al Nasr: fatale il ko in coppa

19 gennaio 2018

Cesare Prandelli non è più l'allenatore dell'Al Nasr . Il club degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai, infatti, con i propri canali social, ha annunciato il divorzio dall'ex commissario tecnico della Nazionale. La decisione è stata presa dopo le riflessioni susseguenti all'eliminazione dagli ottavi di finale di Presidents Cup per mano del Dibba Al Fujairah, formazione allenata dal brasiliano Paulo Comelli.

La squadra guidata dall'ex ct azzurro stava faticando anche nel campionato degli Emirati Arabi Uniti, dove ha collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, e dove occupa la quarta posizione in classifica con un ritardo di 11 punti dalla capolista Al-Ain. Per Prandelli è il terzo esonero consecutivo dopo la delusione Mondiale con la Nazionale italiana nel 2014 in Brasile: in precedenza era stato allontanato dal Galatasaray e dal Valencia.