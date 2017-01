CERCI SI PROPONE ALLA LAZIO

17 gennaio 2017

Alessio Cerci nome caldo in orbita Lazio. L'agente del giocatore Federico Pastorello ha parlato del suo assistito a Gr Parlamento: "Chi lo prenderà farà l’affare del secolo. Alla Lazio è sempre piaciuto e si sposerebbe bene col sistema di gioco di Inzaghi, potrebbe essere una possibilità". Già la scorsa estate la società biancoceleste aveva provato a riportare l'esterno dell'Atletico in Italia, operazione poi non andata a buon fine.