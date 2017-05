CELLINO, ADDIO AL LEEDS

23 maggio 2017

Massimo Cellino esce definitivamente dal Leeds vendendo, per il prezzo simbolico di 50 centesimi, le sue quote all'imprenditore italiano Andrea Radrizzani, che già a gennaio aveva preso il 50% del club. Il neo-patron è amico di Erick Thohir ed è stato consulente di Suning nell'operazione di acquisto dell'Inter. "Un giorno molto speciale. Orgoglioso di essere parte del Leeds. Lavorerò duramente per portare gioia a tutti i tifosi" ha commentato.