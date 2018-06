CAZORLA TORNA AL VILLARREAL

5 giugno 2018

Santi Cazorla riparte dal Villarreal, il club che l'ha lanciato nel grande calcio e dove ha giocato dal 2003 al 2006 e dal 2007 al 2011. Il calvario per l'operazione al tendine d'Achille è forse finito per lo spagnolo, che ha lasciato l'Arsenal dopo sei stagioni. Cazorla non scende in campo dall'ottobre 2016.