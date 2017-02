CAVANI: "HO PARLATO CON L'ATLETICO MA RESTO AL PSG"

13 febbraio 2017

"So dell'interesse dell'Atletico Madrid, ma ho sempre pensato, come professionista, che si devono rispettare la squadra e il contratto. Così è stato e così è fino ad oggi". Lo ha detto Edinson Cavani, attaccante del Psg, in un'intervista esclusiva a Marca. "Siamo stati a Madrid, con la mia famiglia, e abbiamo ricevuto un bel gesto da parte delle persone dell' Atletico. Siamo stati invitati a cena. Non potevo rifiutare per educazione sono stato molto grato", ha aggiunto il Matador uruguaiano. Sempre a proposito del suo futuro, Cavani ha ribadito: "Le mie intenzioni sono sempre di restare a Parigi. E il club la pensa allo stesso modo ed è vero che ne abbiamo parlato. Si è giunti a un punto di intesa tra le parti. Mancano solo gli ultimi dettagli".