CASTAN VERSO IL RITORNO ALLA ROMA

16 maggio 2017

Leandro Castan, 30 anni, non è più nei piani futuri del Torino. Il club di Cairo non intende esercitare l'opzione di riscatto sul difensore, che è di proprietà della Roma ed è in maglia granata a titolo di prestito secco per una stagione. Pertanto Castan a fine stagione tornerà nel club giallorosso.