CASSANO: "VOGLIO GIOCARE, FACCIO ANCORA LA DIFFERENZA"

24/08/2018

Antonio Cassano ha parlato del suo futuro: "La mia idea è sempre stata quella di continuare a giocare con una società, un presidente ed un allenatore che possano puntare su di me. Io faccio ancora la differenza in serie A, sono sicuro. La Juve farà un campionato a parte, poi se la giocheranno Milan, Inter, Roma e Lazio. Napoli un po' più dietro. Cristiano Ronaldo in Italia? È un bel segnale per la serie A".