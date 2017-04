CASSANO: "VERONA, BOLOGNA O UDINESE"

19 aprile 2017

Antonio Cassano non ha appeso le scarpe al chiodo e torna a parlare del suo futuro da calciatore a "Il Secolo XIX". "Voglio ripartire tra un paio di mesi perché lo stimolo è forte e voglio tornare a volare - ha spiegato -. Il Verona in Serie A mi intriga molto come il Bologna o l'Udinese, l'importante è che sia in Serie A perché posso ancora fare la differenza. Entella? È l'unica eccezione per cui accetterei la Serie B".