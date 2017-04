CASSANO: "TORNO A GIOCARE E VI DICO DOVE..."

27 aprile 2017

Antonio Cassano ha ribadito la sua intenzione di tornare a giocare. "L'estero? Non ho problemi economici. Voglio giocare in Italia. Mi stuzzicano Udinese, Bologna e Sassuolo. Anche giocare a Verona, in A, sarebbe bello. In B ci andrei per fare qualcosa di storico come portare l'Entella di Gozzi in A. Oppure, in caso di promozione in B, tornerei volentieri a Parma", ha detto alla Gazzetta.