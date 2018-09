CASSANO NON SI ARRENDE: "NON FARÒ IL CORSO DA DS"

06/09/2018

Antonio Cassano vuole continuare a giocare a calcio. Non riesce a vedersi nei panni del dirigente e per questo motivo ha chiarito la questione del corso da direttore sportivo: "Sì, mi sono iscritto, ma non lo frequenterò", ha detto a La Gazzetta dello Sport. L'obiettivo del barese è trovare un club di un massimo campionato europeo e non sembra arrendersi.