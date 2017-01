CASSANO, NO ALLA B

27 gennaio 2017

"In Serie B non me la sento". Antonio Cassano non sarebbe disposto a scendere di categoria. A riportarlo è Il Secolo XIX, che ha raccolto alcune frasi pronunciate dall'ex blucerchiato ad alcuni amici. Insomma, secondo questa indiscrezione, sembra proprio che FantAntonio non voglia accettare l'offerta della Virtus Entella.