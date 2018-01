CASSANO: "FUTURO? IL BARI TROPPO LONTANO"

30 gennaio 2018

"Il futuro? Vorrei un'ultima sfida, vorrei qualcuno che si fidi di me e mi dia un'ultima occasione senza paura delle 'Cassanate'". Lo ha detto Antonio Cassano durante la puntata di Tiki Taka, a proposito di un suo possibile ritorno in campo con una squadra di Serie A. "Ma l'occasione la vorrei scegliere io, non voglio andare in Cina o in Brasile, vorrei restare vicino a casa in Italia. Vorrei un allenatore che si fidi al 100% di me e una societa' che creda in me, con gran divertimento, io non gioco per i soldi", ha aggiunto. Cassano ha poi escluso un ritorno a Bari: "Sarei troppo lontano dai miei figli e da mia moglie".