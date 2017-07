CASSANO CAMBIA IDEA E VALUTA RITORNO

28 luglio 2017

Nel meraviglioso mondo di Antonio Cassano potrebbe scriversi una nuova clamorosa pagina. L'attaccante in queste ore sta ripensando all'addio e si sta guardando intorno. Potrebbe così maturare un ritorno che avrebbe dell'incredibile. Con due possibili destinazioni o il Genoa in serie A o l'Entella in B.