CARRERA: "FUTURO IN ITALIA? PER ORA STO ALLO SPARTAK"

8 maggio 2017

Fresco di titolo con lo Spartak Mosca, Massimo Carrera rimanda ogni discorso su un suo possibile futuro in Italia. "Per il momento sto qui, è giusto stare in Russia e cercare di costruire una squadra per la Champions League che faremo l’anno prossimo. Problemi ad allenare l’Inter? Io e Conte siamo tifosi della Juventus, non lo nascondiamo, ma per quanto mi riguarda, la professionalità viene prima di tutto, quindi non ci sarebbero problemi", ha detto l'ex Juve a "4-4-2" su Sportmediaset.it.