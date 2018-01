CARNEVALI: "VOGLIAMO TENERE POLITANO"

29 gennaio 2018

Il Sassuolo non molla Politano, al centro di un braccio di ferro di mercato tra Napoli e Juve. "Per noi l'aspetto tecnico è più importante di quello economico - ha spiegato l'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali -. Il Napoli? Non è l'unica società interessata. Il ragazzo può volere una big, noi però a gennaio non cediamo i giocatori importanti".