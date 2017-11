CARICOL PIACE AL NAPOLI

17 novembre 2017

L’infortunio di Faouzi Ghoulam costringerà il Napoli a tornare sul mercato a gennaio. Mentre Mario Rui si prepara alla prima da titolare al San Paolo la società continua a sondare nuove piste per non lasciare la coperta troppo corta. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “Sport” i partenopei si sarebbero inseriti nella corsa per l’esterno Aaron Caricol, mancino in forza all’Espanyol sulle cui tracce ci sono già le due squadre di Manchester. Il club spagnolo però non sembra intenzionato a concedere sconti: per acquistare il cartellino del giocatore andranno sborsati i 30 milioni della clausola rescissoria