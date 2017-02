CAPRARI: "PESCARA E' CASA MIA"

3 febbraio 2017

A mercato chiuso, Caprari ha parlato su Facebook dei rumors di mercato che lo davano in partenza, smentendo tutto. "Sono nato due volte. La prima a Roma, 23 anni fa. La seconda volta a Pescara. È qui che sono diventato un calciatore. È qui che mi sento a casa. È questa la mia maglia", ha spiegato. "Riguardo le notizie emerse nei giorni scorsi ci tengo nuovamente a ribadire come siano state voci totalmente false, come già smentito dalla società", ha aggiunto.