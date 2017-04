CAPRARI: "MIO FUTURO ALL'INTER"

21 aprile 2017

Nella prossima stagione giocherà con l'Inter, e Gianluca Caprari non ha in mente altro, come ha spiegato a Il Centro: "Sedotto e abbandonato dalla Roma? Abbandonato sì. Ma è storia passata. Oggi appartengo ad un'altra squadra e sono felice così. Sono un giocatore dell'Inter".