CAPELLO: "RAMIRES-INTER? DIPENDE DA TANTI FATTORI"

10 gennaio 2018

Capello, tecnico dello Jiangsu Suning, ha parlato del futuro di Ramires: "L'Inter? E' molto forte, per noi è importante. Se rimane in Cina con noi siamo contenti, se dovesse andare all'Inter credo che sarebbe un ottimo rinforzo. Non dipende né dall'Inter né da noi ma da tanti fattori, come il Fair Play Finanziario. "