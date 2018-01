CAPELLO: "LA PANCHINA DELL'ITALIA? NON SONO INTERESSATO"

11 gennaio 2018

"Io sulla panchina dell'Italia? Non sono interessato". Fabio Capello, tecnico dello Jiangsu Suning, chiude alla possibilità di un ruolo da commissario tecnico della Nazionale, qualora dovesse ricevere la proposta da parte della federazione. Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore friulano ha auspicato anche una pronta ripresa del calcio italiano: "Spero che la squadra finisca in buone mani, ma c'è bisogno soprattutto che il nostro calcio sforni giocatori di livello. Senza quelli non si va da nessuna parte, nemmeno col più bravo allenatore del mondo".