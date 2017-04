CAPELLO: "INTER? NESSUN CONTATTO RECENTE"

28 aprile 2017

Fabio Capello smentisce un suo possibile accordo con l'Inter per il ruolo di consulente esterno: "L'Inter mi ha contattato ma non in tempi recenti - dice l'allenatore a Mondo Inter -. L'hanno fatto quando ancora c'era ancora Berlusconi a capo del Milan, non presi in considerazione la proposta perché non potevo entrare in un club rivale a quello del mio ex presidente. Contatti recenti? No, di recente non c'è stato alcun contatto".