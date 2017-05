CAPELLO DT ALL'INTER? "NON E' VERO"

15 maggio 2017

Fabio Capello ha smentito le voci che lo vorrebbero all'Inter, nelle vesti di direttore tecnico: "Non c'è niente di vero -ha detto-. E non ho avuto contatti con la dirigenza interista". Capello, 71 anni a giugno, fino al 2015 è stato alle dipendenze della Federcalcio russa. E ha anche spiegato di aver chiuso la sua carriera in panchina.