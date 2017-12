CAPELLO: "NON RINNOVO CON LO JIANGSU"

28 dicembre 2017

"Ho parlato con il Presidente e non ho intenzione di rinnovare. Finirò la stagione come prevede il mio contratto". Così Fabio Capello ha annunciato all'agenzia cinese Xinhua l'intenzione di non rinnovare il contratto con il club Jiangsu Suning. Il 71enne ex tecnico di Milan, Juve e Roma, ha firmato nel giugno di quest'anno un contratto di 18 mesi con un ingaggio di 10 milioni di euro.