CANCELO-VALENCIA, MARCELINO: "TORNA? DIPENDE DALL'INTER"

22 dicembre 2017

Il Valencia non chiude le porte al ritorno di Joao Cancelo: "Del mercato ne parleremo dopo questa partita - ha spiegato il tecnico Marcelino in conferenza stampa prima della sfida con il Villarreal - ma Cancelo è un giocatore dell'Inter e avrà la possibilità di venire solo se l'Inter deciderà di fare a meno di lui. Se non gioca nell'Inter, non può giocare in un'altra squadra in questa stagione e questo ci avvantaggia. Ma tutto dipende dai nerazzurri".