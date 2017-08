CANAL PLUS: IL CITY PRONTO A PAGARE LA CLAUSOLA DI MESSI

20 agosto 2017

Dopo il colpo Psg-Neymar è lecito aspettarsi di tutto ma se fosse vero quanto riportato in Francia da Canal Plus ed Eurosport saremmo di fronte a qualcosa di realmente clamoroso. Il Manchester City di Pep Guardiola, sostengono le due emittenti, sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 300 mln di euro di Leo Messi e strapparlo al Barcellona. Notizia che, con le cautele del caso, anche il Mundo Deportivo - quotidiano sportivo di Barcellona - ha ripreso, mettendo in forte allarme tutta la tifoseria blaugrana.