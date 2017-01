CALLERI, FUTURO IN DUBBIO

23 gennaio 2017

"Non so ancora se andrò a giocare al Las Palmas, la situazione dovrebbe risolversi a breve". Jonathan Calleri, attaccante del West Ham, non conosce quello che sarà il suo futuro. Il giocatore pareva già destinato al trasferimento al Las Palmas, ma il suo gol nell'ultima partita giocata dagli Hammers contro il Middlesbrough e la sua voglia di non lasciare la Premier dopo appena sei mesi, potrebbero bloccare la situazione. Lo riporta Il Corriere dello Sport.