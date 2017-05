CALDARA: "PREFERIREI RESTARE ALL'ATALANTA"

15 maggio 2017

Mattia Caldara è stato protagonista della stagione fantastica dell'Atalanta ed è già promesso sposo della Juventus: "Un'offerta che non si può rifiutare, però ho un altro anno di contratto con l'Atalanta e preferirei restare per accumulare esperienza e farmi trovare pronto in bianconero. Alla Juventus imparerei molto dalla BBC, ma sarebbe dura giocare".