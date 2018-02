Calciomercato Invernale 2018: quando finisce all'estero

1 febbraio 2018

La sessione invernale del calciomercato è stata avara di emozioni in Serie A , ma lo società per fare ulteriormente cassa hanno ancora tempo. Se il Pastore o il Deulofeu di turno non sono arrivati e non arriveranno, per alcuni giocatori il futuro è ancora tutto da scrivere. Il mercato ha chiuso in buona parte d'Europa, ma non ovunque. Per chi volesse cambiare aria, tipo Gomez del Milan , le opzioni non mancano: dall'Argentina al Brasile, fino alla MLS.

La frenesia delle ultime ore di mercato è svanita alle 23 del 31 gennaio a Milano, ma per le dirigenze non è detta l'ultima parola. Per fare cassa c'è sempre tempo, come hanno dimostrato in passato le trattative per i trasferimenti in Cina di giocatori come Gilardino e Diamanti. In Estremo Oriente la sessione di mercato resta aperta. ma anche in alcuni stati europei dove le squadre, spesso in Serie B, mandano i propri giocatori a fare esperienza.



E' il caso della Romania, dove si può trovare il Craiova di Mangia, della Bulgaria, ma anche di Svezia e Russia per citare alcuni nomi. Poi c'è il Sudamerica, ma anche la Major League Soccer nordamericana con particolare attenzione alle vicende del Bologna di Saputo, proprietario dei Montreal Impact.



Ecco dove il calciomercato resta aperto tra i principali campionato mondiali.