Cairo: "Zapata ha detto sì? Non è vero. Il Toro non è solo Belotti"

1 agosto 2017

"Zapata? Non è affatto vero, non parlo di lui e né di altri. Leggo che avrebbero detto di sì ma non è vero nulla". Così il presidente del Torino Urbano Cairo all'atto della firma del contratto di locazione dello stadio Filadelfia ha fatto il punto sul mercato del club granata. "Siamo alla ricerca di un attaccante come alternativa a Belotti, di un difensore e di un centrocampista. Stiamo parlando di alternative ai titolari", ha ammesso.



"Dobbiamo fare le cose senza la fretta eccessiva che fa fare degli errori -ha aggiunto- abbiamo tempo fino a fine mercato perché non stiamo cercando i titolari ma alternative importanti e quindi dobbiamo farlo nei tempi tecnici. Spero di farlo prima del 31 agosto ma l'importante è farle bene, al momento giusto".

Sulle voci di una possibile cessione di Rossettini, il patron granata ha smentito: "Rossettini è un giocatore esperto, ha fatto una grande stagione. E' un giocatore importante e non ci priveremo mai di lui".

"La conferma di Belotti è certamente importante, ma non dimentichiamo che ci sono altri giocatori altrettanto importanti da Sirigu a Zappacosta, lo stesso Baselli". "E' troppo ridurre il Torino soltanto a Belotti. Se ha fatto tanti gol è perché qualcuno gli ha fornito palloni per segnare. E' importante parlare della squadra tutta", ha aggiunto il patron granata nella sala Colonne del Comune di Torino.