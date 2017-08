CAIRO: "NIANG HA TALENTO"

31 agosto 2017

Insieme all'ufficialità dell'arrivo di Niang, è arrivato anche il consueto benvenuto da parte del presidente Urbano Cairo al nuovo giocatore del Torino: "M'Baye Niang è un attaccante di riconosciuto talento che grazie alle doti fisiche e alle qualità tecniche sa agire sia come punta centrale, sia come esterno. Per metterlo a disposizione del nostro tecnico Mihajlovic, che ben lo conosce e lo apprezza avendolo allenato con ottimi risultati, non abbiamo lesinato alcuno sforzo: esserci riusciti ci gratifica e ci inorgoglisce perché l'innesto di Niang completa nel migliore dei modi un reparto offensivo che era già di livello assoluto. A nome di tutta la società sono pertanto lieto di accogliere M'Baye Niang con un caloroso benvenuto".