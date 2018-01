CAIRO: "CLAUSOLA BELOTTI? PURE BASSA"

8 gennaio 2018

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Radio Uno di Andrea Belotti e del suo futuro: "Sono contento di averlo tenuto perché era una specie di patto fatto anche con i nostri tifosi. Era un impegno preso che andava rispettato. Dopo di che, ha avuto un po' di sfortuna, ma spero che lui possa tornare a fare ciò che faceva lo scorso anno. Ha tantissima voglia e credo che con Mazzarri, allenatore molto attento con gli attaccanti, possa tornare a rendere al meglio. Ha fatto segnare un po' tutti e l'unione con Mazzarri gli porterà sicuramente bene. Prezzi esagerati per gli italiani? E' il mercato che fa i prezzi. Io porto una clausola rescissoria a 100 milioni per far sì che in quel caso decida il calciatore. Se Coutinho viene venduto a 160 milioni, allora forse, se Belotti torna a fare ciò che ci ha abituato, mi sono tenuto basso".