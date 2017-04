CAIRO: "BELOTTI? ZERO OFFERTE"

13 aprile 2017

Andrea Belotti piace a molti top club, ma finora nessuno si è fatto avanti col Torino per l'attaccante. "C'è una clausola da 100 milioni di euro - ha spiegato il presidente Urbano Cairo -. Nessuno ha fatto ancora offerte, chi vorrà prenderlo in Italia invece dovrà avere il nostro totale via libera e non potrà beneficiare di clausole".