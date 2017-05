CAIRO: "BELOTTI RESTA UN ALTRO ANNO"

5 maggio 2017

Urbano Cairo "blinda" Belotti. "A 23 anni sulla sua clausola abbiamo scritto 100 milioni? Il valore giusto, credo - ha spiegato il presidente del Toro -. E solo per l’estero: in Italia non c’è clausola e sa perché? Perché io Belotti non lo vendo: un altro anno al Toro, altri 30 gol, e sarà stato un bene per lui e per noi".