CAIRO: "BELOTTI FARA' UN BEL CAMPIONATO CON NOI"

26 luglio 2017

Urbano Cairo ha parlato del suo bomber Andrea Belotti, nel mirino del Milan: "E' un grande attaccante, ma il Toro non è solo Belotti. Ci sono Zappacosta, Ljajic, Benassi, Barreca e tanti giovanissimi talenti. Belotti è la punta dell'iceberg, è reduce da un campionato molto buono e mi aspetto che lo faccia altrettanto positivo in vista del mondiale. Niang e Paletta? Non mi esprimo su giocatori non miei. Come se lo fanno altri non mi fa piacere, così non ritengo giusto che sia io a farlo. Sono comunque ottimi calciatori. Zapata? Ottimo ma abbiamo Belotti e altre cose in ballo. Credo il Napoli lo tenga" ha detto il patron granata.