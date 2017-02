CAIRO: "BASELLI? NON HO VOLUTO CEDERLO. HART NON É DETTO CHE PARTIRÁ"

2 febbraio 2017

In occasione della presentazione del nuovo canale tematico Toro Channel, il presidente del club granata Urbano Cairo non ha perso l'occasione per parlare di mercato: "Baselli?Era richiesto, ma non ho voluto cederlo. Hart è contento di stare con noi, non è detto che a fine stagione partirà, ne parleremo con il City".