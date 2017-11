CAIRO: "MAI PENSATO DI ESONERARE MIHA"

5 novembre 2017

Urbano Cairo ha fiducia in Sinisa Mihajlovic: "Era in un momento di difficoltà di risultati, ma in realtà noi non abbiamo mai avuto alcun pensiero relativo a una sua sostituzione. L’abbiamo sempre appoggiato, lo facciamo da sei anni. Mandarlo via sarebbe stata una sciocchezza, non ci ho mai pensato", ha detto il presidente del Torino a Premium Sport.