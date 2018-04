CAICEDO, L'AGENTE: "FELICE ALLA LAZIO"

3 aprile 2018

Nonostante lo scarso minutaggio, Felipe Caicedo non si vuol muovere da Roma. Lo ha ribadito il suo agente a Lalaziosiamonoi.it. "Ho parlato con Felipe, sta bene ed è felice di aver aiutato la squadra - ha spiegato Alfonso Maroto -. In questo modo si sente sempre più motivato per far meglio e farsi trovare sempre pronto". "Contro il Benevento ha dato la dimostrazione di poter essere importante per la Lazio, trovando una buona sintonia con i compagni - ha aggiunto -. Il gol per un attaccante poi è sempre molto importante per alimentare la fiducia".