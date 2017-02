CAGLIARI: VICINO IL NORDCOREANO HAN KWANG SON

26 febbraio 2017

Il Cagliari potrebbe presto tesserare il primo giocatore nordcoreano del campionato italiano. É Han Kwang Song, classe 1998, visionato durante il mondiale under 17. Il giocatore era in prova in Sardegna da alcuni giorni. Si attende solo che Diego Farias ottenga il passaporto italiano e liberi un posto da extracomunitario per poi definire l'acquisto.