CAGLIARI, VAN DER WIEL: "FELICE DI ESSERE QUI"

28 agosto 2017

Gregory van der Wiel è stato presentato oggi alla stampa nel Cagliari 1920 Store del Largo Carlo Felice. "Sono felice di essere qui, ho ricevuto un caldo benvenuto da parte di tutti. Non ero mai stato in Sardegna, ora intendo restare il più a lungo possibile. Voglio tornare a divertirmi giocando a calcio". Sulla negativa esperienza al Fenerbahçe. "Mi manca solo il ritmo gara, negli ultimi quattro mesi ho giocato con il Fenerbahçe una partita. Perché? Ragioni che non c'entrano con il calcio".