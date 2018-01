CAGLIARI, UFFICIALE: PRESO IL COLOMBIANO CETER

22 gennaio 2018

Dopo aver annunciato l’acquisto di Lykogiannis, il Cagliari ha ufficializzato anche un nuovo innesto e stavolta per il reparto offensivo. Ufficiale, infatti, l’ingaggio di Damir Ceter. Il giovane attaccante, classe 1997, arriva in rossoblù a titolo definitivo: per lui un contratto sino al 2022. Ceter è nato a Buenaventura, in Colombia. Cresciuto nelle giovanili dell’Universitario Popayàn, nel 2016 si trasferisce al Quindio. Passa quindi all'Independiente di Santa Fè. Attaccante centrale dai grandi mezzi fisici, Ceter è uno dei prospetti più interessanti del calcio colombiano.