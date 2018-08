CAGLIARI, UFFICIALE: HAN TORNA AL PERUGIA

15/08/2018

"Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento al Perugia del calciatore Kwang-Song Han in prestito sino al termine della stagione". Per l'attaccante nordcoreano si tratta di un ritorno, visto che aveva giocato in Umbria la prima parte della scorsa stagione prima di tornare in Sardegna a gennaio (7 presenze in gialloblù).