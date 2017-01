CAGLIARI: UFFICIALE FARAGO'

19 gennaio 2017

Ora è ufficiale: Paolo Faragò, centrocampista classe 1993, è un giocatore del Cagliari. Lascia il Novara, in Serie B: per lui in questa stagione venti presenze e cinque gol. Ieri sera è sbarcato a Elmas e oggi, dopo le visite mediche, ha firmato il contratto che lo lega al Cagliari sino al 2020. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto.